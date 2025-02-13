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Лекция
16+
Опять на Луну

Слушатели узнают, вернутся ли люди на Луну.

Центр «Архэ»
25 февраля, 19:00 Идет 2 ч
900 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

В конце 1950-х советские роботы впервые отправились к Луне, а в начале 1970-х, когда американские астронавты завершили экспедиции к Луне, закончилась героическая эпоха пилотируемой космонавтики. С тех пор люди не удалялись от земной поверхности более чем на несколько сотен километров. Но роботы регулярно летают к Луне, трудятся на ее поверхности и даже возвращаются на Землю. А какова перспектива пилотируемых экспедиций в далекий космос? Вернутся ли люди на Луну? Для чего человечеству нужна Луна? Какие страны и зачем сегодня устремились к Луне? Ответы на эти и многие другие вопросы даст астроном, кандидат физико-математических наук Сурдин Владимир Георгиевич.

Расписание
25
Вторник
Февраль 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

6 минут назад
Александр Речкин
1
# история
# космос
# Луна
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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Комментарии

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