О мероприятии

В конце 1950-х советские роботы впервые отправились к Луне, а в начале 1970-х, когда американские астронавты завершили экспедиции к Луне, закончилась героическая эпоха пилотируемой космонавтики. С тех пор люди не удалялись от земной поверхности более чем на несколько сотен километров. Но роботы регулярно летают к Луне, трудятся на ее поверхности и даже возвращаются на Землю. А какова перспектива пилотируемых экспедиций в далекий космос? Вернутся ли люди на Луну? Для чего человечеству нужна Луна? Какие страны и зачем сегодня устремились к Луне? Ответы на эти и многие другие вопросы даст астроном, кандидат физико-математических наук Сурдин Владимир Георгиевич.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить