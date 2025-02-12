О мероприятии

Кажется, что между креаторами и крематориями нет ничего общего, кроме схожести звучания слов, однако именно творческие размышления о поиске бессмертия сподвигли междисциплинарных исследователей прошлого изучить космос и полететь в него. Кто написал поэму анабиозу, зачем отправлять в космос арт-объекты и как стремление к бессмертию отправило человека к звездам? Ответы на эти и другие вопросы даст ответы научный коммуникатор Екатерина Юдаева.

Расписание Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б. Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация