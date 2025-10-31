Слушатели узнают, что может ожидать людей в глубинах внеземных океанов.

О мероприятии

Представьте океан, глубина которого составляет сотню километров, а дно устилает горячий лед. Или океан, в водах которого идет снег, причем снизу вверх. Конечно, на Земле такого не встретишь, но вот ледяные спутники газовых гигантов и внесолнечные планеты могут преподнести подобные сюрпризы.

Каков был древний океан Марса? Что может ожидать людей в глубинах внеземных океанов? Как изучать воды под многокилометровым слоем льда? Ответы на эти и многие другие вопросы даст астрофизик, сотрудник астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Вячеслав Авдеев.

Расписание пр. Мира, 119, павильон №34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация