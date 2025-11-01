Слушатели узнают, как устроена память, и как ее улучшить.

О мероприятии

«Что такое память?» – один из самых актуальных вопросов когнитивной нейронауки. Кем бы люди были, если бы ничего не помнили? Что остается в памяти и как это найти? Почему люди сталкиваются с проблемами с запоминанием и можно ли что-то сделать?

Кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Ольга Сварник расскажет, что в мозге человека есть нейронные группы, которые «отвечают» за то или иное содержание памяти или опыта. Слушатели попробуют разобраться, насколько они стабильны. Лектор расскажет, как устроена память, и как ее улучшить.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация