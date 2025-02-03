О мероприятии

Символ смерти и вечности, ужаса и опасности — большинство людей боится одного вида костей, а меж тем на них держится каждый из нас. Откуда взялся скелет? Как он устроен? Почему кости выглядят так, а не иначе? Что можно узнать, разглядывая кости предков — далеких и не очень? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Станислав Владимирович Дробышевский.

Расписание Староваганьковский пер., д. 19, стр. 2 Москва 14:00 Купить