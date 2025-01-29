О мероприятии

Первое антропоморфное изображение датируется 40 тысячами лет назад. С тех пор изобразительное искусство непрерывно развивалось и продолжает изменяться, как с точки зрения технологии, так и с точки зрения идеологии. Есть ли что-то общее в изображения человека человеком на протяжении всего этого огромного периода времени? Что стоит за рисунками и скульптурами человекоподобных существ древности: было ли это древнее искусство «искусством автопортрета» или неким способом передачи информации? Отвечают ли одним и тем же потребностям человека или социума древние изображения человека на скалах и современные изображения человека вне музейной культуры? Что между ними общего? Чем они разнятся? На эти и многие другие вопросы даст ответы специалист по документированию наскального искусства Алексей Солодейников.

Расписание ул. Вавилова, 57 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация