О мероприятии

Во время влюбленности бабочки в животе, а что в это время творится в мозгах? Любовь живет три года, а как изменяются уровни нейромедиаторов в головах тех, кто любит? Что нейробиологи знают про любовь и могут ли люди как-то использовать их знания в повседневной жизни? Ответы на эти и многие другие вопросы даст физиолог и популяризатор науки Антон Захаров.