О мероприятии

Люди с интересом наблюдали за движением звезд, Луны и планет. Однако, порой, привычный облик небес мог изменяться. Такие явления, как солнечные и лунные затмения, метеорные дожди, болиды, кометы и полярные сияния вызывали не только восхищение, но и стремление понять их природу.

Астроном Александр Молоствов рассмотрит редкие и необычные астрономические события, а также разберется в механизмах их возникновения.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация