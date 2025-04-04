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Лекция
6+
Будущее освоение Луны и Марса: ищем воду и защищаемся от радиации

Слушатели узнают, как в 21 веке космическая экспансия за пределы нашей планеты обрела второе дыхание.

Парк «Зарядье»
12 апреля, 13:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Ожидается, что до 2030 года будет проведено огромное количество научных исследований с помощью посадочных станций и луноходов, произойдет отработка критических технологий, а люди вновь окажутся на поверхности Луны. Кроме этого, в обществе обсуждается подготовка первой пилотируемой экспедиции на Марс и даже витают идеи терраформирования красной планеты. Однако, чтобы достигнуть столь амбициозных целей, необходимо решить целый ряд важных проблем. К ним относится обеспечение космонавтов местными ресурсами, прежде всего, водой, а также защита от внешних воздействий, наиболее опасным из которых является космическая радиация. Как ученые решают эти задачи расскажет доктор физико-математических наук Максим Литвак.

Расписание
12
Суббота
Апрель 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

Только что
Александр Речкин
1
# космос
# Луна
# Марс
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Космонавтика
# NASA
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Археология
# генетика
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Иван Колупаев
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Kanye, по вашей ссылке речь вообще о свинцовых аккумуляторах улучшенных с помощью углерода.

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Иван Колупаев
14 часов назад
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Степан Жук
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Dmitr Sha
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Dmitr Sha
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Kanye
19 часов назад
Сергей, ну как нет, если они есть. https://www.batterx.io/en/product/carbon-battery/

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