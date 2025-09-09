  • Добавить в закладки
Лекция
Неожиданная биология: прорывы августа

Слушатели узнают, насколько богат внутренний мир деревьев.

Центр «Архэ»
16 сентября, 20:00
700 Стоимость
О мероприятии

За последний месяц ученые разобрались: как возникло прямохождение; насколько богат внутренний мир деревьев; как мозг разделяет автобиографию на сюжеты. Подводя итоги августа, учитель и популяризатор биологии Сергей Лопатин обсудит эти и многие другие, самые неожиданные открытия — те, которые сильнее всего расширяют представления людей об устройстве жизни.

16
Вторник
Сентябрь 2025
Онлайн
20:00
9 сентября, 05:01
Александр Речкин
2
# биология
# наука
# открытия
