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Лекция
12+
Моделирование космоса на Земле — психологические исследования

Слушатели узнают, какие условия воссоздаются в различных модельных экспериментах и какие задачи в них решаются.

Космонавтика и авиация
18 мая, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Космонавты на борту Международной космической станции постоянно участвуют в проведении научных экспериментов, но их время и возможности ограничены. В связи с этим космические врачи, физиологи и психологи проводят эксперименты по моделированию различных факторов космического полета на Земле. Они находят или создают среду, где можно смоделировать условия микрогравитации, межпланетного перелёта, жизни и работы людей на другой планете.

Психолог-исследователь, сотрудник Лаборатории когнитивной психологии и психологии малых групп Института медико-биологических проблем РАН Полина Кузнецова расскажет, какие условия воссоздаются в различных модельных экспериментах и какие задачи в них решаются; с какими трудностями сталкиваются испытатели в сурдокамере и на «Марсианской базе».

Расписание
18
Воскресенье
Май 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

7 минут назад
Александр Речкин
2
# космос
# моделирование
# Психология
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# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
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