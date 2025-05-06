Слушатели узнают, какие условия воссоздаются в различных модельных экспериментах и какие задачи в них решаются.

О мероприятии

Космонавты на борту Международной космической станции постоянно участвуют в проведении научных экспериментов, но их время и возможности ограничены. В связи с этим космические врачи, физиологи и психологи проводят эксперименты по моделированию различных факторов космического полета на Земле. Они находят или создают среду, где можно смоделировать условия микрогравитации, межпланетного перелёта, жизни и работы людей на другой планете.

Психолог-исследователь, сотрудник Лаборатории когнитивной психологии и психологии малых групп Института медико-биологических проблем РАН Полина Кузнецова расскажет, какие условия воссоздаются в различных модельных экспериментах и какие задачи в них решаются; с какими трудностями сталкиваются испытатели в сурдокамере и на «Марсианской базе».

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация