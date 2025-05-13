Смерть в XXI веке: что будет, если науке удастся «хакнуть» старость?

О мероприятии

Каждый человек имеет право на жизнь, но есть ли возможность освободиться от смерти? Как относятся к смерти в разных культурах? Что такое смерть с точки зрения медицины, закона и философии?

Заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. Ломоносова Елена Брызгалина поднимет сложные и неизбежные для каждого человека вопросы умирания. Расскажет об этических аспектах современной паллиативной медицины, обсудит вопросы качества жизни инкурабельных пациентов и аспекты отказа от жизнеподдерживающего лечения.

Лектор расскажет об эвтаназии и отношении к этому вопросу в разных странах.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация