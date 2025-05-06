О мероприятии

Какие бывают головоломки, и как их создают? Как математика помогает разрабатывать сложные задачи? Как применять головоломки для изучения физики и психологи?

Владимир Красноухов, автор множества головоломок, принесет любопытнейшие образцы, как отечественного, так и зарубежного производства, на основе которых покажет и расскажет принципы их работы и устройства, а также подскажет, как головоломки можно использовать в обучении.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация