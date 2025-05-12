О мероприятии

Можно ли встретить сов в Петербурге? Ответ орнитологов воодушевляет — однозначно «да». Некоторые виды залетают в город случайно во время сезонных перемещений или в процессе расселения молодняка. Но есть и те, которые обитают постоянно. Увидеть сову не так-то просто, но сделать встречу более вероятной можно — если знать о них чуть больше.

Орнитолог Юрий Михайлов расскажет про различные виды сов, как большие, так и маленькие, которые обитают в городе. Слушатели узнают где их искать и как охранять, а также приоткроют завесу их тайной ночной жизни и поведения.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация