О мероприятии

Дружба и влюбленность, секс и родительство, романтика и прогулка с питомцем — что может быть общего в таких разных явлениях? Их общая эволюционная история. И, сформированные ей нейронные контуры, заставляющие людей понимать друг друга, как никто другой. Учитель и популяризатор биологии Сергей Лопатин расскажет, как из работы нервных клеток складываются как общие черты, так и различия этих прекрасных (а иногда и весьма непростых) ощущений.