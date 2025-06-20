О мероприятии

Что такое самоидентификация? Почему она иногда рушится — и как ее собирают обратно? Кто ты, когда никто не смотрит, и можно ли по-настоящему быть собой, не теряя связи с другими? Ответы на эти и многие другие вопросы попытается найти кандидат психологических наук Марина Андронова.

Слушатели узнают, как складывается то, что мы называем «личностью» — от младенческих прикосновений до взрослой тревоги «а вдруг я недостаточно настоящий?».

Расписание ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург 20:00 Купить