О мероприятии

Кандидат философских наук Рябов Петр Владимирович обратится к двум ярким, незаурядным фигурам, связанным с Партией социалистов-революционеров, но находящихся в ней особняком, на положении изгоев и отщепенцев. Первый — Александр Федорович Керенский. Блестящий оратор и адвокат, масон, думский лидер, мастер интриги и — человек без глубокой рефлексии, без стратегического мышления и сильной воли, к тому же одержимый амбициями. Судьба ненадолго сделала его вершителем судеб России, забросила в эпицентр Революции и подарила ему долгую жизнь в эмиграции — без глубокого осознания своей подлинной роли в той трагикомической драме, в которой этот Хлестаков Революции был весьма ключевой фигурой. Второй — Борис Викторович Савинков: лидер Боевой Организации, управляющий военного министерства в 17 году, неутомимый борец с большевизмом, талантливый заговорщик, значительный писатель и человек, сосредоточенный на «опытах смерти».

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 16:00 Купить