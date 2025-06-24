Нейросети — на каждый день и на всю жизнь

О мероприятии

Технологии стремительно вытесняют из жизни все неудобное — от бытовых мелочей до сложных решений. Но что, если скоро ИИ возьмет на себя даже мышление и принятие решений? Основатели крупнейших AI-компаний утверждают: следующий десяток лет перевернет привычный мир. Уже сейчас говорят о «мягкой сингулярности» — переходе в эпоху, где машины незаметно, но радикально изменят правила игры, проникая в жизнь человека. Так ли это? Или перед нами лишь новая упаковка для старых идей?

Инженер и методолог Арсений Фефелов расскажет, как искусственный интеллект переходит от инструмента к соучастнику в принятии решений. Лектор рассмотрит конкретные примеры — от повседневных задач до глобальных прогнозов. И главное: попробует понять, останется ли в этом новом мире место человеческому — или пора привыкать думать иначе.

Расписание ул. Гороховая, д. 47 Санкт-Петербург 19:00 Купить