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Лекция
16+
Нейросети — на каждый день и на всю жизнь

Слушатели узнают, как искусственный интеллект переходит от инструмента к соучастнику в принятии решений.

ВСмысле
27 июня, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Гороховая, д. 47

О мероприятии

Технологии стремительно вытесняют из жизни все неудобное — от бытовых мелочей до сложных решений. Но что, если скоро ИИ возьмет на себя даже мышление и принятие решений? Основатели крупнейших AI-компаний утверждают: следующий десяток лет перевернет привычный мир. Уже сейчас говорят о «мягкой сингулярности» — переходе в эпоху, где машины незаметно, но радикально изменят правила игры, проникая в жизнь человека. Так ли это? Или перед нами лишь новая упаковка для старых идей?

Инженер и методолог Арсений Фефелов расскажет, как искусственный интеллект переходит от инструмента к соучастнику в принятии решений. Лектор рассмотрит конкретные примеры — от повседневных задач до глобальных прогнозов. И главное: попробует понять, останется ли в этом новом мире место человеческому — или пора привыкать думать иначе.

Расписание
27
Пятница
Июнь 2025
ул. Гороховая, д. 47 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

ул. Гороховая, д. 47

Только что
Александр Речкин
1
# искуственный интеллект
# нейросети
# технологии
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ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

Комментарии

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Ввв Ооо
12 часов назад
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Ввв Ооо
12 часов назад
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