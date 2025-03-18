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Лекция
12+
Космическое образование в школе. Как запустить спутник в пятом классе?

Слушатели узнают, сколько спутников, созданных школьниками, летают в космосе.

Космонавтика и авиация
22 марта, 13:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Мало кто знает, что сейчас в России существует сотни образовательных программ, лагерных профильных смен, кружков космонавтики и детских технопарков, где у школьников есть прекрасные возможности прикоснуться к космосу и понять, что делают космические инженеры и космонавты.

Когда ребенок собирает сам спутники, строит антенны, запускает модели ракет, он пробует себя в роли космического специалиста. И это не только Москва и Санкт-Петербург: в большинстве регионов уже это все есть.

Сколько уже созданных, в том числе школьниками, спутников летают в космосе? Где можно научиться собирать и запускать ракеты? Как принимать сигналы со спутников дома? И куда поступать, чтобы быть ближе к космосу? Ответы на эти и многие другие вопросы даст инженер космических систем Илья Овчинников.

Расписание
22
Суббота
Март 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

Только что
Александр Речкин
1
# космос
# Россия
# технологии
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