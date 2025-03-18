О мероприятии

Смартфоны, беспроводные наушники, умные часы, электросамокаты и электробусы стали частью современной жизни. Все эти устройства работают благодаря аккумуляторам. А как они устроены? Почему именно литий-ионные аккумуляторы стали незаметными героями нашего времени? Компактные и мощные, но не вечные, какие технологии придут им на смену? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат химических наук, доцент Центра энергетических технологий Сколтеха Станислав Федотов.

Участников мероприятия также ждут мастер-класс, выставка научных разработок, беспроигрышная лотерея и экскурсия в лабораторию.

Расписание Большой бульвар, д. 30, стр. 1 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация