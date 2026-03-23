Считается, что игры старше письменности, но именно в наше время они стали главной формой культурного досуга, опередив по популярности кино, музыку и литературу. На протяжении веков люди обращались к ним не только ради удовольствия, но и для познания мира. Однако что происходит, когда саму игру начинают принимать за реальность?

На очередной встрече вместе с экспертами слушатели обсудят книгу американского нейробиолога и физика Келли Клэнси «Реальность на кону». В ней автор исследует эволюцию игровых механик — от математических теорий Пифагора до алгоритмов ChatGPT. Клэнси прослеживает неожиданные связи игр с военной стратегией, когнитивной психологией и теорией международных отношений, доказывая, что они во многом определяют судьбу человечества и заслуживают куда более серьезного отношения, чем мы привыкли.

Участники дискуссии: Александр Ветушинский, Алексей Салин. Модератор: Александр Дюльденко.

Ботаническая ул., д. 25, стр. 4 Москва 15:00 Бесплатно