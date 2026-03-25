Растворенный кислород — невидимый, но жизненно важный компонент водных экосистем. Именно он позволяет дышать большинству водных обитателей — от рыб до микроорганизмов. Кандидат географических наук Оксана Николаевна Ерина расскажет, откуда кислород берется в воде, почему его содержание постоянно меняется и от чего зависит. Особое внимание лектор уделит явлению дефицита кислорода, из-за которого происходят массовые заморы рыбы и формируются так называемые «мертвые зоны» в морях и озерах. На примерах из разных уголков мира рассмотрит, как загрязнение и «цветение» водорослей нарушают кислородный баланс водоемов и почему содержание растворенного кислорода в воде — ключевой показатель здоровья всей водной экосистемы и благополучия человека.

