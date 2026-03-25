Лекция
12+
Разговор о языке: выбор слов

Слушатели узнают, как в XX и XXI веках говорили о русском языке.

ВДНХ
29 марта, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Участники мероприятия обсудят, как в XX и XXI веках говорили о русском языке: разберут, что думали о новых и старых словах люди, которые на язык непосредственно влияли.

Лингвист, доктор филологических наук Максим Кронгауз рассмотрит главную книгу о русском языке Корнея Чуковского и ее влияние на общество. Не обойдет вниманием Нору Галь, автора настольной книги уже не одного поколения редакторов и переводчиков «Слово живое и мертвое», чью борьбу за выразительность литературного русского языка современники сравнивали с борьбой Дон Кихота.

Слушатели поймут, что стоит за тем, как люди обращаются со словами: какие образы и какие мнения. Какие концепции стоят за словами «чистка языка» или «защита языка»? Почему лингвист не должен быть «дворником» при языке? И как вообще говорить о языке так, чтобы не было мучительно больно, а главное, стыдно?

Расписание
29
Воскресенье
Март 2026
Проспект мира 123Б Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

25 марта, 06:42
Александр Речкин
1
# лингвистика
# русский язык
# филология
24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
23 марта, 09:19
Игорь Байдов

Астрономы отыскали астероид с рекордной скоростью вращения

Ученые нашли астероид диаметром почти 710 метров, который вращается необычайно быстро для объектов такого размера: полный оборот вокруг своей оси он делает всего за 1,88 минуты. Эта скорость значительно превышает предел устойчивости для типичных рыхлых астероидов. Иными словами, при такой скорости вращения обычное рыхлое тело должно было давно разрушиться под действием центробежных сил. Причина аномалии, по-видимому, связана с его внутренним строением.

Астрономия
# астероид
# астероиды
# Главный пояс астероидов
# Обсерватория Веры Рубин
24 марта, 12:37
Любовь С.

В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Исследователи продолжают изучать доставленные на Землю образцы с астероида Рюгу. Ранее это небесное тело прославилось наличием крупиц старше Солнечной системы. Теперь же в нем обнаружили все пять «букв» генетического алфавита: цитозин, тимин, урацил, аденин и гуанин. Открытие подкрепляет гипотезу о том, что «строительные блоки» жизни сформировались в космосе и были занесены на раннюю Землю.

Астрономия
# астероид Рюгу
# ДНК
# жизнь на Земле
# молекулы
# РНК
# химия
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Комментарии

  1. Астрономы нашли «Сатурн» у двойной звезды — он выжил вопреки ожиданиям

    24 марта, 20:14

  2. Российские ученые выяснили, как низкая температура повлияла на белковый состав мембраны бактерии из вечной мерзлоты

    24 марта, 16:26

  3. Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

    24 марта, 16:05

  4. В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

    24 марта, 12:37
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Life Happy
33 минуты назад
I like how https://monkeymart.co.uk/ combines farming and selling. Growing items and then stocking them in the shop feels very satisfying.

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Qydyrali Altaev
56 минут назад
Yakov, Израиль хотя бы есть в списке, а где супер пупер10 Исламских страны (Арабы). Вроде Ислам самый великий в мире, а по факту не одного хорошего для

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Дмитрий Захаров
2 часа назад
Автору не мешало бы хоть чуть-чуть ознакомиться с предметной областью затрагиваемых в статье феноменов с противоположной, так сказать, стороны,

Звездный путь: откуда пошли знаки зодиака

Игорь Коняшов
2 часа назад
Dmitriy, За что меня всегда забавляют "гуманитарии", так это за способность заболтать любую тему, вместо того, чтобы представить четкие и понятные

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Сергей Рягин
3 часа назад
Qiyomatjon, у России земли не так много, потому что большую часть территории составляет горный и таежно-тундровый рельеф. Очень маленькое население в

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

Сергей Рягин
3 часа назад
Игорь, уточнение что здесь приведена площадь пашни. А Новая Зеландия занимается молочным животноводством и овцеводством. У них пашни очень мало,

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

АЛЕХ Спиридонов
3 часа назад
Иван, дела как раз Шли очень хорошо, Пока путя не заварил кашу с Украиной Я уже не в России с 22 года. Вот и думал, надо полностью валить или нет

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Rinat Bagoutdinov
4 часа назад
Николай, tle скоро увидим, как только norad id присвоят ))

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Rinat Bagoutdinov
4 часа назад
«Более 250 аппаратов развернут уже к 2027 году» — то есть, 15 пусков в этом году? Довольно смело!

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Дмитрий Бутко
5 часов назад
А если посчитать "на рыло"?

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Максим Стафеев
5 часов назад
владимир, Пномпень это Россия, ты что))

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Yakov Shusterman
5 часов назад
А ИЗРАИЛЬ ГДЕ???ИЛИ ПАРТИЯ ЗАПРЕЩАЕТ??? ИЛИ СТЫДНО ПРИЗНАТЬСЯ ЧТО ЛОХИ??!

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Die Go
5 часов назад
Ок. А можно анализ наоборот? Где больше всего родилось бедняков)))

Топ городов по количеству рожденных миллиардеров

Dron N
5 часов назад
Николай, не совсем так. Теплопроводность через стенки трубопроводов там тоже есть, не вливается же вода сразу в аммиак. Ну, и МКС это ну очень

SpaceX впервые показала, как будут выглядеть орбитальные дата-центры

Dmitriy Dorian
6 часов назад
Александр, да у вас и самого-то особо аргументов нет. Только если вы не приведёте по каждому фактическому заявлению ссылки на достоверные

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Dmitriy Dorian
6 часов назад
Asahi, именно так, полностью с вами согласен. Этим Березин и занимается в статьях, тесно связанных с политикой. В принципе, я уважаю любую политическую

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Dmitriy Dorian
6 часов назад
Игорь, я правильно понимаю, что вы назвали меня кретином? :) Это, конечно, позиция истинного патриотичного интеллектуала, без сомнения :) Опровергать

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Ван Хельсинг
7 часов назад
Может и некро, но... Очень авторитетные источники, особенно wiki* либералистическая русофобская — вся историческая часть там откорректирована в

Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?

Планета Юпитер
7 часов назад
Дмитрий, Что не правда что ли? Шаман не лизал Байкал?

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Юрий Аникин
7 часов назад
Vladimir, основную массу кислорода производит фитопланктон, примерно 80%, и только 20% леса. Основная составляющая воздуха 78 процентов азот и 21 кислород и

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

