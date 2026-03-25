Слушатели узнают, как в XX и XXI веках говорили о русском языке.

О мероприятии

Участники мероприятия обсудят, как в XX и XXI веках говорили о русском языке: разберут, что думали о новых и старых словах люди, которые на язык непосредственно влияли.

Лингвист, доктор филологических наук Максим Кронгауз рассмотрит главную книгу о русском языке Корнея Чуковского и ее влияние на общество. Не обойдет вниманием Нору Галь, автора настольной книги уже не одного поколения редакторов и переводчиков «Слово живое и мертвое», чью борьбу за выразительность литературного русского языка современники сравнивали с борьбой Дон Кихота.

Слушатели поймут, что стоит за тем, как люди обращаются со словами: какие образы и какие мнения. Какие концепции стоят за словами «чистка языка» или «защита языка»? Почему лингвист не должен быть «дворником» при языке? И как вообще говорить о языке так, чтобы не было мучительно больно, а главное, стыдно?

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно