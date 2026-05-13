О мероприятии

Какие сны видят космонавты на МКС: «траву у дома» или бесконечность Вселенной? И как вообще отдыхать там, где нет дня и ночи? Ответы на эти вопросы дадут антрополог Денис Сивков и психолог Анна Юсупова. Специалисты на примере сновидений космонавтов расскажут о специфике работы и отдыха на орбите, а еще покажут, как работают со сновидениями в социальных науках.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация