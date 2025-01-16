Слушатели узнают, можно ли высыпаться за короткое время и при этом не терять жизненной энергии и здоровья.

О мероприятии

Все чаще человек стремится найти такие способы своего существования, чтобы быть максимально продуктивным: дольше и лучше работать, успевать заниматься спортом, отдыхать и встречаться с друзьями. На сон люди тратят колоссальное количество времени. Можно ли его «хакнуть» и сделать так, чтобы высыпаться за короткое время и при этом не терять жизненной энергии и здоровья? Или на этих идеях можно окончательно и бесповоротно поставить точку? Ответы на эти и многие другие вопросы даст врач лучевой диагностики, исследователь и эксперт в области ИИ в медицине Анна Хоружая.

Расписание Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б. Санкт-Петербург 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация