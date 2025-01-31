Откуда в языке слова берутся и как мы об этом узнаем?

О мероприятии

За каждым словом стоит отдельная история – история его происхождения. Можно ли ее узнать, особенно, если она уходит своими корнями в бесписьменное прошлое? Можно ли отличить исконные слова от заимствованных? А если слово было заимствовано из вымершего языка, не оставившего потомков и даже письменных памятников?

Доктор филологических наук Светлана Бурлак расскажет о том, можно ли доказать, что одно объяснение происхождения слова лучше, чем другое. Слушатели узнают, какова вероятность распознать, что объяснение неверно, если не знаешь верного.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация