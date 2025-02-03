О мероприятии

Поиск новых материалов экспериментальным путем дорог, долог и малоэффективен. Появление современных технологий и искусственного интеллекта превратили обычный персональный компьютер в мощный инструмент для исследований, который может предсказать появление новых материалов. Как именно ИИ помогает предсказывать структуру этих материалов? Можно ли создать материал с нужными свойствами? И в каких областях будут происходить научные прорывы: новые катализаторы, новые сверхпроводники или что-то еще? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор физико-математических наук Александр Квашнин.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация