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Слушатели узнают, как появление современных технологий превратили обычный компьютер в мощный инструмент для исследований.
О мероприятии
Поиск новых материалов экспериментальным путем дорог, долог и малоэффективен. Появление современных технологий и искусственного интеллекта превратили обычный персональный компьютер в мощный инструмент для исследований, который может предсказать появление новых материалов. Как именно ИИ помогает предсказывать структуру этих материалов? Можно ли создать материал с нужными свойствами? И в каких областях будут происходить научные прорывы: новые катализаторы, новые сверхпроводники или что-то еще? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор физико-математических наук Александр Квашнин.
ул. Варварка, 6/1
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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