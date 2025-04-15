О мероприятии

Устройство генома сложнее, чем просто последовательность букв в цепочке ДНК. ДНК-текст — это только первый уровень кодирования информации.

Эпигенетический уровень содержит десятки, а то и сотни тысяч полногеномных сигналов, которые определяют, какие генетические программы запускать, а какие выключать в разных типах тканей и клеток. За ним следует уровень вторичных структур ДНК, который работает в тесной связи с двумя предыдущими.

Кандидат физико-математических наук Мария Попцова расскажет, как ИИ помогает определять и расшифровывать алгоритмы генетического компьютера.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация