О мероприятии

Так ли это легко — пролежать в ванне несколько дней? Почему иммерсия «сухая» и бывает ли «мокрая»? Что изучают ученые благодаря таким экспериментам? Почему до 2020 года в подобных экспериментах принимали участие только мужчины и как менялось отношение к женскому участию?

О том, что происходит в организме человека в первые несколько суток нахождения в условиях «безопорности» расскажет кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Елена Лучицкая.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация