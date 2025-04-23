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Лекция
16+
Штурмуя Марс: альтернативная история

Слушатели узнают о малоизвестной странице истории космонавтики.

Библиотека имени Ю.А. Гагарина
26 апреля, 15:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Усачёва, д. 64

О мероприятии

В 1970-х годах СССР планировал отправить космонавтов на четвертую планету от Солнца. Для этого группа молодых инженеров и Центрального научно-исследовательского института машиностроения спроектировала межпланетный комплекс и устройство, которое позволило бы космонавтам выжить на поверхности Марса.

Сам проект оказался невероятно амбициозным для своего времени, но многие идеи появившиеся тогда, остаются актуальными и по сей день.

Популяризатор космонавтики и бывший инструктор по внекорабельной деятельности космонавтов Артем Брель расскажет, почему советские космонавты на пути к Марсу пролетали рядом с Венерой, где на Красной планете можно найти защиту от радиации, какие болезни могут угрожать будущим колонистам, можно ли там выращивать земные растения и многое другое.

Расписание
26
Суббота
Апрель 2025
ул. Усачёва, д. 64 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Усачёва, д. 64

20 минут назад
Александр Речкин
3
# история
# космос
# Марс
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# аукцион
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

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