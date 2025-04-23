О мероприятии

В 1970-х годах СССР планировал отправить космонавтов на четвертую планету от Солнца. Для этого группа молодых инженеров и Центрального научно-исследовательского института машиностроения спроектировала межпланетный комплекс и устройство, которое позволило бы космонавтам выжить на поверхности Марса.

Сам проект оказался невероятно амбициозным для своего времени, но многие идеи появившиеся тогда, остаются актуальными и по сей день.

Популяризатор космонавтики и бывший инструктор по внекорабельной деятельности космонавтов Артем Брель расскажет, почему советские космонавты на пути к Марсу пролетали рядом с Венерой, где на Красной планете можно найти защиту от радиации, какие болезни могут угрожать будущим колонистам, можно ли там выращивать земные растения и многое другое.

Расписание ул. Усачёва, д. 64 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация