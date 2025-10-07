Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Предприниматель из США предложил дать МКС «вторую жизнь» — переработать станцию прямо на орбите

Основатель стартапа Lunexus Space Грег Виалле раскритиковал планы NASA по сведению Международной космической станции с орбиты и призвал агентство взглянуть на проблему иначе. Вместо того чтобы сжечь МКС в атмосфере, он предлагает переработать ее прямо на орбите — и использовать как основу для будущей промышленной экономики в космосе.

МКС / © NASA

Согласно действующему плану, NASA намерено выделить около одного миллиарда долларов на создание корабля SpaceX, который в 2030 году должен будет направить станцию на контролируемое разрушение, после чего ее обломки упадут в океан. Между тем, МКС весит примерно 430 тонн и содержит материалы, стоимость которых оценивается более чем в 1,5 миллиарда долларов — если судить по цене их доставки с Земли. После деорбитирования все это ценное сырье просто исчезнет в огне.

Виалле назвал такой подход расточительным и устаревшим. По его замыслу, часть средств (около 300 миллионов долларов) можно было бы направить не на уничтожение, а на создание орбитального перерабатывающего комплекса. Этот модуль смог бы не только разобрать МКС и использовать ее материалы повторно, но и впоследствии перерабатывать другие космические отходы — заложив основу «круговой экономики» в космосе, где старые спутники и станции превращаются в строительный материал для новых проектов.

По его расчетам:

стоимость вывода одного килограмма груза на орбиту сегодня составляет не менее 3500 долларов;

повторное использование уже находящихся на орбите материалов позволило бы радикально снизить расходы на будущие миссии;

инвестиции в такие технологии могли бы принести окупаемость свыше 1000% за 5–10 лет, в отличие от безвозвратных затрат на деорбитирование.

С точки зрения стратегии, Виалле предупреждает: зависимость США от ограниченного числа ракет-носителей и стартовых площадок создает «узкое горлышко» для всей космической экономики. Если же научиться использовать ресурсы, уже находящиеся на орбите, это повысит устойчивость американской космической инфраструктуры и уменьшит зависимость от запусков с Земли.

По мнению предпринимателя, переработка МКС — уникальная возможность, которой нельзя упустить: станция — это большой, контролируемый и хорошо изученный объект, тогда как сбор мелких обломков требует несоизмеримо больше усилий.

Виалле призвал Конгресс США пересмотреть план NASA и поручить агентству изучить возможность превращения МКС в автономный производственный и демонстрационный узел на орбите, передав станцию частным компаниям после завершения ее пилотируемой эксплуатации.

Главная идея проста: вместо того чтобы потратить миллиард на уничтожение станции, гораздо разумнее инвестировать меньшую сумму в создание новых технологий — и заложить фундамент новой космической промышленности, способной обеспечить США долгосрочное экономическое и стратегическое преимущество.