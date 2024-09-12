Авария на японской атомной электростанции «Фукусима-дайити» произошла 13 лет назад, но ликвидация ее последствий займет еще не менее четверти века. Одно из важнейших мероприятий этого процесса — оценка состояния объекта, а ее невозможно полностью выполнить без зондирования наиболее поврежденных и опасных мест, то есть непосредственно реакторов. В минувший вторник началась сложнейшая операция по исследованию того, что осталось от активной зоны второго энергоблока «Фукусимы-1».