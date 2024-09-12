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Лекция
12+
Природа и формирование магнитосферы Земли

Слушатели узнают, почему Земля — это магнит, как формировалась магнитосфера.

Политехнический музей
25 сентября, 11:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва 4-я Магистральная ул., д. 11

О мероприятии

Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник отдела физики плазмы ИКИ РАН Андрей Малыхин расскажет про одно из самых удивительных явлений — магнетизм.

Слушатели узнают, почему Земля — это магнит, как формировалась магнитосфера и какое значение она имеет для нашей планеты.

Расписание
25
Среда
Сентябрь 2024
4-я Магистральная ул., д. 11 Москва
11:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

4-я Магистральная ул., д. 11

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Александр Речкин
0
# география
# Земля
# физика
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