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Слушатели узнают, почему Земля — это магнит, как формировалась магнитосфера.
О мероприятии
Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник отдела физики плазмы ИКИ РАН Андрей Малыхин расскажет про одно из самых удивительных явлений — магнетизм.
Слушатели узнают, почему Земля — это магнит, как формировалась магнитосфера и какое значение она имеет для нашей планеты.
4-я Магистральная ул., д. 11
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