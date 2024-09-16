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Лекция
16+
Возрастная антропология

Слушатели узнают, почему одни люди растут быстрее, а другие медленнее.

Центр «Архэ»
25 сентября, 19:00 Идет 2 ч
600 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Кандидат биологических наук Дробышевский Станислав Владимирович ответит на вопросы: сколько возрастов бывает у человека, как их различить, где границы? Почему одни люди растут быстрее, а другие медленнее, почему одни части человека опережают в росте другие? Какие влияния извне определяют скорости роста? Всегда ли люди взрослели так же, как сейчас и в чем причина изменений?

Расписание
25
Среда
Сентябрь 2024
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

14 минут назад
Александр Речкин
0
# антропогенез
# антропология
# биология
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