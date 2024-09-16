О мероприятии

Кандидат биологических наук Дробышевский Станислав Владимирович ответит на вопросы: сколько возрастов бывает у человека, как их различить, где границы? Почему одни люди растут быстрее, а другие медленнее, почему одни части человека опережают в росте другие? Какие влияния извне определяют скорости роста? Всегда ли люди взрослели так же, как сейчас и в чем причина изменений?

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить