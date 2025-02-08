Слушатели узнают, как стремление к маленьким радостям жизни повлияло на эволюцию человека и вымирание мегафауны.

О мероприятии

Способность людей получать удовольствие от различных вещей, таких как еда, искусство, общение и многое другое, сыграла значительную роль в эволюционных процессах. В результате этого человечество стало более адаптивным и способным к выживанию в разнообразных условиях.

Эколог Роб Данн и антрополог Моника Санчес утверждают, что эволюцию человека направляло стремление не только к выживанию, но и к удовольствиям. На встрече с журналистом, научным редактором книги «Происхождение вкусов» Марией Пази слушатели узнают, как стремление к маленьким радостям жизни повлияло на эволюцию человека и вымирание мегафауны и почему иногда люди совершают гастрономические глупости.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация