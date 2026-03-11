О мероприятии

Ноги несут людей по пути эволюции. Но они не всегда были такими длинными и прямыми. Как выглядели ноги предков, как пращуры пользовались ими? Как люди дошли до современного состояния? Что эволюционировало быстрее — таз, бедро, голень или стопа? Чем люди заплатили за двуногость? Какие проблемы наживали предки на свои ноги? Обо всем этом и многом другом расскажет кандидат биологических наук Станислав Владимирович Дробышевский.

Расписание Ул. Лодейнопольская, д. 5 Санкт-Петербург 19:00 Купить