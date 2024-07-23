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Лекция
16+
Экзамен с ChatGPT: как пользоваться нейросетью с умом?

Слушатели узнают, как эффективно использовать нейросети в контексте экзамена.

Университет ИТМО
25 июля, 17:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Онлайн Timepad

О мероприятии

Можно ли использовать нейросети на экзамене? Как подготовиться к вступительным испытаниям?

Участники мероприятия узнают: 

  • Что такое формат open book;
  • Как эффективно использовать нейросети в контексте экзамена;
  • Как подготовиться к экзамену open book;
  • О каких подводных камнях нужно помнить?

Расписание
25
Четверг
Июль 2024
Timepad Онлайн
17:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
11 минут назад
Александр Речкин
2
# искуственный интеллект
# нейросети
# технологии
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# Starlink
# космонавтика
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Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Твоя Боль
21 минута назад
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Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Твоя Боль
26 минут назад
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Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Руслан Ахметов
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Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

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Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Mark
4 часа назад
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Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Valery Tishenko
7 часов назад
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Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Dmitriy S
7 часов назад
Ну так надо скрины с максимальным приближением показывать, как мы сможем посмотреть это на тех же Гугл картах. Потому как растянув скрин большого

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Дмитрий Kuрueнко
7 часов назад
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Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

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Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Valery Tishenko
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Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Николай Якимов
8 часов назад
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Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Pendus Igor
10 часов назад
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Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Pendus Igor
10 часов назад
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