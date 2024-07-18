О мероприятии

Доктор филологических наук Ирина Александровна Меликова расскажет, как начало XVIII века, ознаменованное петровскими реформами, во многом задало и путь развития литературы. Именно в первые десятилетия века сформируется «новая» русская литература (Прокопович), во многом подготовленная предшествующим периодом ее развития, а точнее древней русской письменностью и устным народным творчеством.

В 30-50-ые годы будет господствовать классицизм, разработаны его основные принципы, завершится переход от средневековой жанровой системы к системе жанров нового типа (Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков). Кроме того, стоит отметить, что русская литература будет стремиться к синхронному включению в общеевропейский процесс. К середине века завершится и процесс секуляризации (то есть освобождение от церковного духовного влияния) русской литературы.

Также постепенно возрастал интерес русских писателей XVIII века к человеческой личности, что привело к возникновению гуманистического начала. А в сочетании с просветительской основой русской литературы XVIII века — к закономерному утверждению внесословной ценности человека и развитию антифеодальной морали (Сумароков, Новиков, Фонвизин, Радищев).

Во второй половине столетия начинает зарождаться сентиментализм и от господства разума предметом изображения в литературе становятся чувства героев, их страдания и переживания. Все это закономерно приводит к появлению реалистических тенденций. Недаром уже с конца 60-х годов в литературе превалирует социальная сатира (творчество Новикова, Крылова, Фонвизина и др.), а характер героя (человека) рассматривается как результат воздействия на него среды и внешних обстоятельств.

К концу столетия в литературе укрепится сентиментализм (правда, ненадолго: вскоре его сменит романтизм и все более будут укрепляться реалистические тенденции). Закономерным итогом развития литературного процесса станет «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева и его размышление о том, кто есть настоящий сын Отечества.

Расписание Проспект мира 123б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация