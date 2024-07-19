Участники мероприятия узнают про синтетические и клеточные нейротехнологии, нейропротезирование и другие способы разговаривать с мозгом.

О мероприятии

Нейротехнологии — термин, объединяющий совокупность подходов, позволяющих считывать информацию от нервной системы, либо воздействовать на ее функционирование. Широко освещаемый в СМИ мозговой имплант Neuralink Илона Маска это лишь одна из множества медицинских нейротехнологий.

Профессор РАН, доктор биологических наук Всеволод Белоусов расскажет про синтетические и клеточные нейротехнологии, настоящее и будущее тканевой инженерии мозга, нейропротезирование и другие способы разговаривать с мозгом, исправлять его поломки, воздействовать на него. Слушатели узнают, что нужно, чтобы эти технологии находили свое применение в медицине, и кто становится их разработчиком, а также узнают, перейдут ли врачи когда-то от лечения нервной системы к ее улучшению.

Расписание Ленинский проспект 4 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация