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Участники мероприятия узнают про синтетические и клеточные нейротехнологии, нейропротезирование и другие способы разговаривать с мозгом.
О мероприятии
Нейротехнологии — термин, объединяющий совокупность подходов, позволяющих считывать информацию от нервной системы, либо воздействовать на ее функционирование. Широко освещаемый в СМИ мозговой имплант Neuralink Илона Маска это лишь одна из множества медицинских нейротехнологий.
Профессор РАН, доктор биологических наук Всеволод Белоусов расскажет про синтетические и клеточные нейротехнологии, настоящее и будущее тканевой инженерии мозга, нейропротезирование и другие способы разговаривать с мозгом, исправлять его поломки, воздействовать на него. Слушатели узнают, что нужно, чтобы эти технологии находили свое применение в медицине, и кто становится их разработчиком, а также узнают, перейдут ли врачи когда-то от лечения нервной системы к ее улучшению.
Ленинский проспект 4
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