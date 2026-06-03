  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Экскурсия
12+
Экскурсия в музей НПП «Звезда»

Участники совершат путешествие в историю предприятия НПП «Звезда».

Твой сектор космоса
8 июня, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Томилино ул. Гоголя, 39

О мероприятии

Экспозиция музея НПП «Звезда» — путешествие в историю предприятия с 1952 года по настоящий момент. Участники увидят уникальные экспонаты:

  • герметичная каюта животных, в которой Лайка отправилась в первый в мире орбитальный полет;
  • подлинный скафандр Юрия Гагарина «СК-1»;
  • подлинный полетный вентилирующий костюм Валентины Терешковой;
  • подлинный скафандр «Беркут», в котором Алексей Леонов первым в мире совершил космическую прогулку;
  • подлинный аварийно-спасательный скафандр «Сокол КВ-2», в котором в космос летала Светлана Савицкая — первая женщина-космонавт, которая вышла в открытый космос;
  • полноразмерный тренажер из шлюзовой камеры «Волга» и спускаемого аппарата корабля «Восход-2», на которых космонавты отрабатывали выход в открытый космос на Земле;
  • скафандр «Кречет», который изготовили для советской лунной экспедиции в середине шестидесятых годов;
  • современные костюмы с водяным охлаждением, которые космонавты надевают для охлаждения тепла при интенсивной физической работе (например, в открытом космосе);
  • скафандр «Марс-500», который был сделан специально для изоляционного проекта. Экипаж имитировал высадку на Марс и работу космонавтов на поверхности.
Расписание
8
Понедельник
Июнь 2026
Томилино ул. Гоголя, 39 Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Томилино ул. Гоголя, 39

3 июня, 06:33
Александр Речкин
2
# история
# космос
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 июня, 17:14
РТУ МИРЭА

Новый алгоритм за секунду нашел ошибки и перекосы в учебных планах

Ученые РТУ МИРЭА и Сибирского федерального университета создали программный комплекс, который анализирует учебные планы вузов быстрее секунды и находит в них слабые места. Большинство учебных планов содержат скрытые противоречия, дублирования и неочевидные перекосы в подготовке специалистов. Это важно, потому что от качества учебного плана напрямую зависит, какие реальные навыки получат студенты и насколько они будут востребованы работодателями.

РТУ МИРЭА
# алгоритмы
# образование
# образовательная программа
# программа
# технологии
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

Археология
# гробница
# династия Мин
# китай
# медицина
# хирургия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Новый алгоритм за секунду нашел ошибки и перекосы в учебных планах

    2 июня, 17:14

  2. Российские исследователи нашли сюжет, объединяющий иудаизм, христианство и ислам

    2 июня, 14:50

  3. Прочтение старых плейлистов вызвало ностальгию даже без музыки 

    2 июня, 13:53

  4. Археологи нашли первое свидетельство насилия над женщиной у лангобардов 

    2 июня, 11:01
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Никита Никитос
27 минут назад
Женщины хоть и сиськами но такие мерзкие существа 🤦🏻‍♂️вся грязь у них!!!

Менструальную кровь проверили на способность восстанавливать кожу 

Никита Никитос
29 минут назад
Так почему самую большую рану у женщин не затягивает🤣🤣🤣🤣 Затычками баб нужно учить пользоваться 🤣🤣🤣🤣

Менструальную кровь проверили на способность восстанавливать кожу 

Владимир Соколов
1 час назад
Александр, так мне не хватает и своих знаний, я востоковед-китаист по диплому

Гибель «Москвы»: это был не «Нептун». Что на самом деле погубило флагман Черноморского флота? 

Джон Смит
2 часа назад
Van, Да, пообещать и распилить бабло - в этом они мастера...))

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

Николай Цыгикало
3 часа назад
Иван, ведро с гайками популярная страшилка, не имеющая оснований в действительности. Это как глушение GPS врага микроволновыми печками — было очень

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

евгений Русский
3 часа назад
Москва по форме на клеща похожа. Я не на что не намекаю. Просто говорю на клеща похожа. Берлин к примеру на медвежью морду ( Бер - по немецки медведь).

Европейские города, ранжированные по размеру

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, и чьи же спутники они будут уничтожать втихую если США обладают самой многочисленной орбитальной группировкой которой никакие

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

Иван Колупаев
4 часа назад
Николай, а как же знаменитое ведро с гайками или даже ядрен-батон на орбите? ) Похоже России придется наращивать атмосферные и подводные средства

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

таоатата аььаьаь
4 часа назад
Станислав, Чем в это плане лучше РФ, Китай да и почти в принципе любая страна мира на данный момент? Если ты хочешь чтобы что-то находилось в руках

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Александр Смирнов
4 часа назад
2275732986, вы не правы. Soldi употребляется в разговорном языке, denaro в официальных, формальных документах, на удивление, у них почти в каждом регионе есть

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Riga Style
5 часов назад
А я думал как всегда рекордсмен по дизлайкам 😂😂😂

Инфографика: страны-лидеры по площади коралловых рифов

Алексей Козлов
6 часов назад
Александр, МБР проектировали когда спутников наведения ещё не было)) историю почитайте разработок таких ракет

Northrop Grumman испытает космические перехватчики для системы «Золотой купол» уже в 2027 году

Иван Иванов
6 часов назад
Там же база с 2015, Рогозин не даст соврать

Появились первые подробности о российской миссии «Луна-31»  

Юрий Багов
7 часов назад
Alexander, каким украинским сценарием? Когда Армении хотя бы угрожали СВО за вступление в ЕС и сотрудничество с НАТО?

Первый после войны за Карабах: какую технику показали на параде в Армении

Сергей Кузнецов
7 часов назад
Дмитрий, какое 4 место, пропаганды плешивого фашиста насмотрелись, экономика Африки, страна третьего мира, среди стран СНГ последнее место, даже

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

liza lacey
8 часов назад
Я лично не знаком с доктором Обоите, но слышал много отзывов о его добрых делах. Я связался с ним после того, как мне поставили диагноз ВИЧ, и после

Биоинформатика: как ИИ помогает людям лечить болезни

liza lacey
8 часов назад
Я лично не знаком с доктором Обоите, но слышал много отзывов о его добрых делах. Я связался с ним после того, как мне поставили диагноз ВИЧ, и после

Биоинформатика: как ИИ помогает людям лечить болезни

Иван Колупаев
9 часов назад
Кругом одни тридварасы опять косметичку сперли (с) неизвестный римский легионер

Древнеегипетский флакон с подводкой для глаз заставил пересмотреть представления о внешности римских легионеров

Станислав По
9 часов назад
таоатата, а в США она в чьих руках находится, народа? Хватит пороть чушь, в США все находится тоже в руках олигархов, ещё и фашистов педофилов с

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Abrahan Celos
10 часов назад
2026 год обещает стать захватывающим для космической отрасли: ожидаются новые ракеты-носители, амбициозные научные миссии и важные технологические

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно