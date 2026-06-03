Участники совершат путешествие в историю предприятия НПП «Звезда».
О мероприятии
Экспозиция музея НПП «Звезда» — путешествие в историю предприятия с 1952 года по настоящий момент. Участники увидят уникальные экспонаты:
- герметичная каюта животных, в которой Лайка отправилась в первый в мире орбитальный полет;
- подлинный скафандр Юрия Гагарина «СК-1»;
- подлинный полетный вентилирующий костюм Валентины Терешковой;
- подлинный скафандр «Беркут», в котором Алексей Леонов первым в мире совершил космическую прогулку;
- подлинный аварийно-спасательный скафандр «Сокол КВ-2», в котором в космос летала Светлана Савицкая — первая женщина-космонавт, которая вышла в открытый космос;
- полноразмерный тренажер из шлюзовой камеры «Волга» и спускаемого аппарата корабля «Восход-2», на которых космонавты отрабатывали выход в открытый космос на Земле;
- скафандр «Кречет», который изготовили для советской лунной экспедиции в середине шестидесятых годов;
- современные костюмы с водяным охлаждением, которые космонавты надевают для охлаждения тепла при интенсивной физической работе (например, в открытом космосе);
- скафандр «Марс-500», который был сделан специально для изоляционного проекта. Экипаж имитировал высадку на Марс и работу космонавтов на поверхности.
Томилино ул. Гоголя, 39
Ученые РТУ МИРЭА и Сибирского федерального университета создали программный комплекс, который анализирует учебные планы вузов быстрее секунды и находит в них слабые места. Большинство учебных планов содержат скрытые противоречия, дублирования и неочевидные перекосы в подготовке специалистов. Это важно, потому что от качества учебного плана напрямую зависит, какие реальные навыки получат студенты и насколько они будут востребованы работодателями.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Октября, 2016
Тайна Бермудского треугольника
20 Сентября, 2013
5 удивительных сферических видеопанорам от AirPano
14 Февраля, 2018
«Длинная рука» авиации: как действуют ракеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии