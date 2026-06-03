О мероприятии

Преподаватель кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Аполлинария Михайловна Солдатова расскажет, как трансформировалась модная индустрия за последние пять лет. Слушатели узнают, как современные запросы общества влияют на моду. Лектор разберет разные социальные группы, которые формируют новые тенденции в цифровой среде. Почему сегодня особенно важно следить за трендами, и как оставаться модным вопреки всему? Как можно залететь в тренды?

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация