О мероприятии

Нервная система каждого из людей с самого рождения настроена на поиск новой информации, ее анализ и запоминание. Одни сведения полезны с практической точки зрения, другие связаны с мелодиями, рисунком, биологией, физикой, третьи просто любопытны – так, на всякий случай.

Люди испытывают мощные положительные эмоции от новизны, творчества, креатива. Какие области мозга и нейросети при этом активируются? В чем состоит роль дофамина и прочих молекул? Как связаны пытливый ум и наука, оригинальность мышления и искусство? Почему людям нравятся рифмы поэта и танец балерины? Что объединяет красоту заката над морем, живого цветка и улыбки человека? Как стать более креативным, и почему для нашего мозга так важно творить, создавать? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор биологических наук Вячеслав Дубынин.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация