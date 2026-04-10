О мероприятии

Почему разум появился именно у человека? Почему другие животные, несмотря на миллионы лет эволюции, так и не сделали этот шаг? Какие условия должны сложиться, чтобы возник интеллект — и что мешало этому у других видов?

Палеоантрополог и кандидат биологических наук Станислав Дробышевский расскажет, как экологические факторы повлияли на эволюцию приматов, и почему именно они оказались решающими для появления разума. Лектор поведает о том, что делает человека человеком, какие преимущества получили наши предки и какие ограничения сдерживали других животных.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно