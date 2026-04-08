О мероприятии

Есть мнение, что космос — это большая пустота. В целом, оно так, но важны нюансы. За пределами Земли люди находят много того, чего нет на Земле. Да хотя бы та же пустота, то есть вакуум. На Земле люди затрачивают немало сил для создания вакуума, который нужен ученым и инженерам, а в космосе он бесплатный и намного более качественный. На Земле люди строят гигантские и очень дорогие ускорители частиц, а из космоса они прилетают сами и с гораздо большей энергией. На Земле никогда не сжать вещество до такой плотности, какую имеют космические тела. И никогда не получить таких магнитных полей, как в космосе. А ведь все это необходимо физикам для изучения материи. А химики рады тому, что в космосе можно изучать свободные радикалы. Что уж говорить о биологах с их надеждой найти внеземную жизнь. За пределами Земли людей ждут идеальные космодромы и неиссякаемые источники энергии, новые формы жизни и новое место жизни землян (запасная планета). Кстати, а как насчет золота, платины и алмазов? Об этом расскажет астроном Владимир Сурдин.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация