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США и Китаю необходимо начать переговоры о Луне, заявил глава NASA
Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Билл Нельсон на Международном конгрессе по астронавтике заявил, что Штатам и Китаю необходимо обсудить обмен данными и планы миссий, поскольку обе стороны стремятся к отправке людей на Луну и созданию исследовательских станций в районе ее южного полюса.
Глава NASA считает, что можно будет использовать опыт китайской миссии на Марс, когда представители западных стран и китайцы согласовали прибытие китайского орбитального аппарата «Тяньвэнь-1» к Красной планете в 2021 году.
Нельсон уверен, что в отношение Луны следует поступить также и разграничить южный полюс. Однако ни о каких совместных исследовательских миссиях с Китаем речи не идет.
Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.
Принято считать, что крупные галактики формировались там, где было очень много вещества, но теперь выясняется, что некоторые из них откуда-то набирали огромную массу посреди практически полной пустоты.
Наблюдая за Малым Магеллановым Облаком — галактикой-спутником Млечного Пути — команда астрономов зафиксировала чрезвычайно яркую рентгеновскую вспышку и обнаружила редкую двойную систему, которая состоит из звезды типа Be и белого карлика. Ранее столь яркое событие исследователи наблюдали всего раз.
Хотя эмоции человека во многом можно определить по выражению лица, правильное их распознавание зависит еще от нескольких факторов. Ученые из Германии предложили модель восприятия чужого эмоционального состояния, которая уточняет этот процесс и отражает его сложность.
Ученые применили новую технику сканирующей электронной микроскопии для наблюдения за носителями заряда на полупроводниковом гетеропереходе. Так впервые удалось добиться скорости, позволяющей увидеть процессы, предсказанные теорией полупроводников.
Не любые продукты, которые призваны заменить вредные компоненты питания, однозначно идут на пользу организму. Авторы исследований о сахарозаменителях и биологически активных добавках к пище приходили к разным выводам. Ученые из Японии в новой работе изучили, как на здоровье человека влияют продукты, обогащенные различными питательными веществами.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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