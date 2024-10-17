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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
7 минут назад
Рейтинг: +925
Посты: 1828

Perseverance запечатлел солнечное затмение на Марсе 

Марсоходу NASA Perseverance, который сейчас работает на поверхности Красной планеты, 30 сентября с помощью камеры Mastcam-Z удалось запечатлеть солнечное затмение, в тот момент, когда спутник Марса — Фобос частично закрыл солнечный диск.

Сообщество
# Perseverance
# космос
# Марс
Солнечное затмение, которое запечатлел марсоход Perseverance 30 сентября 2024 года / ©  NASA / JPL-Caltech / ASU
Солнечное затмение, которое запечатлел марсоход Perseverance 30 сентября 2024 года / ©  NASA / JPL-Caltech / ASU

На снимке Perseverance можно отчетливо увидеть форму Фобоса, которая напоминает картофелину. Фобос — большая из двух крошечных лун Марса, спутник не имеет сферической формы и вращается вокруг Марса на исключительно близком расстоянии — всего в 6000 километрах от поверхности Красной планеты. Для сравнения, среднее расстояние, которое отделяет Луну от Земли составляет 384 400 километров

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