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В Китае построили первый шеститонный беспилотный конвертоплан

Компания United Aircraft опубликовала фотографию первого готового прототипа беспилотного конвертоплана R6000 на производственной линии в промышленном парке Wuhu Aviation в провинции Аньхой на востоке КНР.

Прототип конвертоплана R6000 на производственной линии в промышленном парке Wuhu Aviation / © United Aircraft

Проект конвертоплана R6000 в начале 2024 года показали на авиасалоне в Сингапуре, а теперь Китай представил уже готовый прототип.

По данным издания TWZ, новый беспилотный летательный аппарат Zhang Ying R6000 сможет перевозить 10 пассажиров с крейсерской скоростью 550 километров в час, максимальная высота полета составит 7620 метров, а максимальная дальность – 4000 километров.

Концепт конвертоплана R6000 / © United Aircraft