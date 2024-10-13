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В Китае введена в эксплуатацию самая большая в мире наземная ветровая турбина

Китайская компания Sany Renewable Energy установила и ввела в эксплуатацию прототип ветряной турбины мощностью 15 мегаватт. Новая установка под названием SI-270150 находится в городе Тонъюй провинции Цзилинь.

Турбина SI-270150 / © Sany Renewable Energy

Диаметр ветрового ротора модели составляет 270 метров при максимальной площади охвата ветра в 57 256 квадратных метров, что превышает площадь восьми стандартных футбольных полей. Турбина превзошла предыдущего рекордсмена — самую большую наземную ветровую турбину на планете, конструкцию Goldwind мощностью 12 мегаватт, запущенную в 2023 году с диаметром ротора 240 метров.

По данным Sany Renewable Energy, одна такая турбина способна вырабатывать достаточно электроэнергии для обеспечения 160 000 домохозяйств в течение года. Устройство рассчитано на работу в течение 25–30 лет.