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В Китае введена в эксплуатацию самая большая в мире наземная ветровая турбина
Китайская компания Sany Renewable Energy установила и ввела в эксплуатацию прототип ветряной турбины мощностью 15 мегаватт. Новая установка под названием SI-270150 находится в городе Тонъюй провинции Цзилинь.
Диаметр ветрового ротора модели составляет 270 метров при максимальной площади охвата ветра в 57 256 квадратных метров, что превышает площадь восьми стандартных футбольных полей. Турбина превзошла предыдущего рекордсмена — самую большую наземную ветровую турбину на планете, конструкцию Goldwind мощностью 12 мегаватт, запущенную в 2023 году с диаметром ротора 240 метров.
По данным Sany Renewable Energy, одна такая турбина способна вырабатывать достаточно электроэнергии для обеспечения 160 000 домохозяйств в течение года. Устройство рассчитано на работу в течение 25–30 лет.
Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?
В научной литературе немало примеров работ о пользе животных-компаньонов для людей. Однако в новом исследовании о влиянии домашних питомцев на эмоциональное здоровье, поведенческое и когнитивное развитие детей ученые неожиданно сделали не только положительные выводы.
Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla
SpaceX готова провести пятое летное испытание своей транспортной системы Starship, которая состоит из 71-метровой первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship. Во время испытаний компания впервые попытается поймать первую ступень ракеты механизированным захватом, ранее невиданным в истории ракетостроения. Прямая трансляция с площадки начнется в 12.00 по московскому времени.
Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?
В научной литературе немало примеров работ о пользе животных-компаньонов для людей. Однако в новом исследовании о влиянии домашних питомцев на эмоциональное здоровье, поведенческое и когнитивное развитие детей ученые неожиданно сделали не только положительные выводы.
Открытый в 1999 году околоземный астероид Рюгу диаметром 870 метров представляет огромный интерес для ученых. В 2014-м японское космическое агентство JAXA запустило к нему зонд «Хаябуса-2», который собрал образцы грунта с поверхности и вернулся на Землю в 2020 году. Теперь международная исследовательская группа обнаружила в этих образцах уникальные соединения, необходимые для зарождения жизни на нашей планете.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
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