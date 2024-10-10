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В Сахаре впервые за десятилетия случилось наводнение
Пустыня на юго-востоке Марокко — одно из самых засушливых мест в мире. В конце лета — начале осени там крайне редко идут дожди. Однако в 2024 году впервые за десятилетия из-за непогоды выпало более 100 миллиметров осадков за пару суток.
Фотографии, полученные спутниками NASA, ранее показали, как вода заполнила знаменитое ложе озера Ирики, которое оставалось сухим в течение 50 лет.
Одна из самых первых галактик во Вселенной оказалась совсем не тем, что ученые ожидали увидеть всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.
Внимание тесно связано с воспоминаниями: мы фокусируемся на том, что как-то связано с информацией из долговременной памяти. Однако, как выяснили ученые из Канады и США, эта связь сложнее, чем принято было считать, и иногда не помогает, а мешает сконцентрироваться.
Ученые идентифицировали два новых класса активных веществ с антимикробными свойствами. Их получили из бактерий, живущих в симбиозе с ядовитой птицей.
Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.
Внимание тесно связано с воспоминаниями: мы фокусируемся на том, что как-то связано с информацией из долговременной памяти. Однако, как выяснили ученые из Канады и США, эта связь сложнее, чем принято было считать, и иногда не помогает, а мешает сконцентрироваться.
В Мурманской области не добывают золото: его месторождений здесь пока не нашли. Впрочем, сообщения о находках этого металла датируются еще XVIII веком. Геологам также известны в Кольском регионе рудопроявления золота — минеральные тела, содержащее драгоценный металл в ассоциации с другими минералами, характерными для промышленных руд, но в таком количестве, что при нынешнем развитии экономики и технологий добывать его нерентабельно. Чтобы обнаружить в Кольском Заполярье месторождения золота, необходимы новые исследования. Ученые Геологического института Кольского научного центра провели их и узнали о природе местных рудопроявлений.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
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Ученые из Уханя действительно создали «искусственный» коронавирус — но не тот
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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