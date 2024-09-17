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Спутники запечатлели потоп в Сахаре

Пустыня Сахара известна бесплодными засушливыми ландшафтами, которые в некоторых районах получают всего несколько десятков миллиметров осадков в год. Тем не менее, когда в одной из крупнейших пустынь в мире идет дождь, он, безусловно, может оставить на ее поверхности свой след.

Паводковые воды и временные озера в северо-западной части Сахары, появившиеся после прохождения циклона / © NASA Earth Observatory

Последним примером этого явления стал внетропический циклон, который прошел по северо-западной части Сахары 7 и 8 сентября и затопил обширные территории Марокко, Алжира, Туниса и Ливии — африканских регионов, где дожди выпадают крайне редко.

Северо-западная части Сахары до удара стихии / © NASA Earth Observatory

Представители NASA показали снимки затопленного региона, которые сделал спутник Terra, и сравнили их с фото этой же области, сделанными 14 августа, за полмесяца до шторма.