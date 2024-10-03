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Саудовская Аравия решилась на завершение строительства километрового небоскреба

В прошлом году компания Jeddah Economic Company (JEC) решила возобновить реализацию амбициозного проекта по строительству самого высокого небоскреба в мире Jeddah Tower. Его возводят близ города Джидда в Саудовской Аравии.

Рендер километровой башни Jeddah Tower / © JEC

Снимок, сделанный спутником американской компании Maxar в середине 2024 года, показал, что строительство здания так и не возобновилось. Но 2 октября подписали контракт на достройку километрового небоскреба. Подрядчиком стала компания Saudi Binladin Group, которая занималась реализацией проекта до его заморозки.

Завершение работ должно занять 42 месяца, после чего 1000-метровый небоскреб станет высоким зданием в мире. На сегодня этот рекорд принадлежит «Бурдж-Халифе» в Дубае: его высота — 828 метров.

Рендер километровой башни Jeddah Tower / © JEC

Рендер километровой башни Jeddah Tower / © JEC